Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Молло 17
Ткачев 45
Паскуато 59
Корниленко 70
4:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
1 дек. 2016, 18:00 МСК
1.12.2016, 18:00 МСК
четверг
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
19
Бато
Шелдон Бато
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
6
Надсон
Надсон
44
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
14
Молло
Йоан Молло
17'
17'
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
77
Ткачев
Сергей Ткачев
45'
45'
75
8
Корниленко
Сергей Корниленко
70'
70'
90
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
59'
59'
67
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
45
Концедалов
Алексей Концедалов
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
40
Божин
Сергей Божин
7
Чочиев
Алан Чочиев
21
Зинков
Вячеслав Зинков
9
Садик
Берат Садик
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
46
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
33
Маурисио
Маурисио
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
69
Давыдов
Денис Давыдов
60
10
Промес
Квинси Промес
90
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
35
Таски
Сердар Таски
34
Макеев
Евгений Макеев
45
Пуцко
Александр Пуцко
64
Кутин
Денис Кутин
7
Джано
Джано
71
Попов
Ивелин Попов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
87
Зуев
Александр Зуев