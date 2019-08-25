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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Соболев 42
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Ларссон 54
Тиль 90
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
25 авг. 2019, 19:00 МСК
25.08.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
15
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
28
Антон
Пол Антон
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
62
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
7
Соболев
Александр Соболев
42'
42'
90
Запасные
33
Конюхов
Евгений Конюхов
44
Овсянников
Богдан Овсянников
44
Чичерин
Никита Чичерин
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
28
Зиньковский
Антон Зиньковский
10
Терехов
Антон Терехов
14
Смирнов
Данила Смирнов
69
Голенков
Егор Голенков
9
Радонич
Деян Радонич
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
8
Тиль
Гус Тиль
90'
90'
90
26
Умяров
Наиль Умяров
68
20
Шюррле
Андре Шюррле
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
60
11
Ларссон
Джордан Ларссон
54'
54'
85
Запасные
29
Ребров
Артем Ребров
86
Поплевченков
Артем Поплевченков
38
Ещенко
Андрей Ещенко
29
Кутепов
Илья Кутепов
49
Джано
Джано
88
Ташаев
Александр Ташаев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
8
Гулиев
Аяз Гулиев
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
22
Игнатов
Михаил Игнатов
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе