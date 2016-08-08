Матч завершен
Спартак
Москва
Ещенко 70
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
8 авг. 2016, 19:30 МСК
8.08.2016, 19:30 МСК
понедельник
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
70'
70'
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
61
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
11
Фернандо
Фернандо
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
68
24
Промес
Квинси Промес
81
Запасные
98
Максименко
Александр Максименко
45
Пуцко
Александр Пуцко
64
Кутин
Денис Кутин
71
Попов
Ивелин Попов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
5
Ромуло
Ромуло
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Зуев
Александр Зуев
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
33
Родич
Милан Родич
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
81
6
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
90
9
Чочиев
Алан Чочиев
86
77
Ткачев
Сергей Ткачев
75
18
Яхович
Адис Яхович
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
40
Божин
Сергей Божин
19
Бато
Шелдон Бато
61
Кирица
Николай Кирица
8
Корниленко
Сергей Корниленко
9
Бруно
Джанни Бруно
98
Визнович
Илья Визнович