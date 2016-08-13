Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Родич 3
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 52
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
13 авг. 2016, 18:00 МСК
13.08.2016, 18:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
33
Родич
Милан Родич
3'
3'
88
4
Таранов
Иван Таранов
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
90
6
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
90
9
Чочиев
Алан Чочиев
90
29
Бруно
Джанни Бруно
82
18
Яхович
Адис Яхович
80
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
88
Шильников
Виталий Шильников
40
Божин
Сергей Божин
19
Бато
Шелдон Бато
77
Ткачев
Сергей Ткачев
8
Корниленко
Сергей Корниленко
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
23
Мбакогу
Джерри Мбакогу
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
98
Петров
Сергей Петров
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
65
33
Перейра
Маурисио Перейра
46
90
Смолов
Федор Смолов
52'
52'
90
9
Ари
Ари
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
84
Федюшкин
Антон Федюшкин
17
Калешин
Виталий Калешин
4
Мартынович
Александр Мартынович
3
Страндберг
Стефан Страндберг
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
74
Фомин
Даниил Фомин
38
Куасси
Эбуэ Куасси
14
Вандерсон
Вандерсон
78
Воробьев
Дмитрий Воробьев