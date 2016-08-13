Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Родич 3
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 52
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
13 авг. 2016, 18:00 МСК
13.08.2016, 18:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
33
Родич
Милан Родич
3'
3'
88
4
Таранов
Иван Таранов
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
90
6
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
90
9
Чочиев
Алан Чочиев
90
29
Бруно
Джанни Бруно
82
18
Яхович
Адис Яхович
80
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
88
Шильников
Виталий Шильников
40
Божин
Сергей Божин
19
Бато
Шелдон Бато
77
Ткачев
Сергей Ткачев
8
Корниленко
Сергей Корниленко
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
23
Мбакогу
Джерри Мбакогу
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
98
Петров
Сергей Петров
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
65
33
Перейра
Маурисио Перейра
46
90
Смолов
Федор Смолов
52'
52'
90
9
Ари
Ари
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
84
Федюшкин
Антон Федюшкин
17
Калешин
Виталий Калешин
4
Мартынович
Александр Мартынович
3
Страндберг
Стефан Страндберг
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
74
Фомин
Даниил Фомин
38
Куасси
Эбуэ Куасси
14
Вандерсон
Вандерсон
78
Воробьев
Дмитрий Воробьев