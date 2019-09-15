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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сулейманов 16
Ольссон 48
Вандерсон 57
Ари 67
4:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Соболев 12
Антон 75
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
15 сент. 2019, 19:00 МСК
15.09.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
90
88
Камболов
Руслан Камболов
61
10
Вилена
Тонни Вилена
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
48'
48'
90
7
Вандерсон
Вандерсон
57'
57'
76
9
Ари
Ари
67'
67'
69
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
16'
16'
90
Запасные
31
Ещенко
Сергей Ещенко
66
Адамов
Денис Адамов
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
17
Кайо
Кайо
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
6
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
70
Уткин
Даниил Уткин
21
Намли
Юнес Намли
33
Берг
Маркус Берг
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
80
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
61
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
66
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
7
Соболев
Александр Соболев
12'
12'
90
Запасные
44
Овсянников
Богдан Овсянников
33
Чичерин
Никита Чичерин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
20
Мияилович
Срджан Мияилович
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
6
Якуба
Денис Якуба
28
Антон
Пол Антон
75'
54
Терехов
Антон Терехов
78
Киселев
Геннадий Киселев
52
Смирнов
Данила Смирнов
9
Радонич
Деян Радонич