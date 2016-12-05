Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 48
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Корниленко 71
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
5 дек. 2016, 19:00 МСК
5.12.2016, 19:00 МСК
понедельник
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
59
2
Измайлов
Марат Измайлов
90
90
Смолов
Федор Смолов
48'
48'
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
66
Адамов
Денис Адамов
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
61
Мартынов
Илья Мартынов
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
70
Окриашвили
Торнике Окриашвили
38
Куасси
Эбуэ Куасси
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
19
Бато
Шелдон Бато
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
90
14
Молло
Йоан Молло
83
9
Чочиев
Алан Чочиев
58
8
Корниленко
Сергей Корниленко
71'
71'
89
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
40
Божин
Сергей Божин
21
Зинков
Вячеслав Зинков
78
Киселев
Геннадий Киселев
9
Садик
Берат Садик
69
Голенков
Егор Голенков