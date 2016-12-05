Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 48
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Корниленко 71
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
5 дек. 2016, 19:00 МСК
5.12.2016, 19:00 МСК
понедельник
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
59
2
Измайлов
Марат Измайлов
90
90
Смолов
Федор Смолов
48'
48'
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
66
Адамов
Денис Адамов
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
61
Мартынов
Илья Мартынов
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
70
Окриашвили
Торнике Окриашвили
38
Куасси
Эбуэ Куасси
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
19
Бато
Шелдон Бато
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
90
14
Молло
Йоан Молло
83
9
Чочиев
Алан Чочиев
58
8
Корниленко
Сергей Корниленко
71'
71'
89
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
40
Божин
Сергей Божин
21
Зинков
Вячеслав Зинков
78
Киселев
Геннадий Киселев
9
Садик
Берат Садик
69
Голенков
Егор Голенков