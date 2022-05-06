Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Игорь Дивеев
Лионель Месси
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Марио Фернандес
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Бельгия
Нидерланды
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Ахмат
Челси
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Крылья Советов VS Динамо
Поделиться:
Крылья Советов - Динамо: 06 мая 2022 смотреть онлайн
Крылья Советов
Самара
-:-
Крылья Советов - Динамо: 06 мая 2022 смотреть онлайн
Динамо
Москва
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
6 мая 2022, -:- МСК
6.05.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Прошлые матчи
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
17:30
Крылья Советов
2 : 0
Динамо
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
17:30
Крылья Советов
2
Динамо
0
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
Динамо
2
Крылья Советов
0
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
Крылья Советов
0
Динамо
0
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:30
Динамо
1 : 0
Крылья Советов
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:30
Динамо
1
Крылья Советов
0
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
14:00
Крылья Советов
1
Динамо
0
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
Динамо
0 : 1
Крылья Советов
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
Динамо
0
Крылья Советов
1
29.10.2015
29 окт. 2015
чт
18:00
Крылья Советов
0 : 1
Динамо
29.10.2015
29 окт. 2015
чт
18:00
Крылья Советов
0
Динамо
1
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
13:30
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
13:30
Крылья Советов
0
Динамо
0
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
1 : 2
Динамо
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
1
Динамо
2
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
12:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
12:30
Динамо
2
Крылья Советов
0
05.05.2013
05 мая 2013
вс
12:30
Крылья Советов
1 : 2
Динамо
05.05.2013
05 мая 2013
вс
12:30
Крылья Советов
1
Динамо
2
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
12:30
Динамо
1 : 0
Крылья Советов
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
12:30
Динамо
1
Крылья Советов
0
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
Крылья Советов
1
Динамо
0
21.05.2011
21 мая 2011
сб
15:15
Динамо
1 : 0
Крылья Советов
21.05.2011
21 мая 2011
сб
15:15
Динамо
1
Крылья Советов
0
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Крылья Советов
1
Динамо
0
31.07.2010
31 июля 2010
сб
20:00
Динамо
1 : 1
Крылья Советов
31.07.2010
31 июля 2010
сб
20:00
Динамо
1
Крылья Советов
1
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
17:15
Крылья Советов
3 : 1
Динамо
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
17:15
Крылья Советов
3
Динамо
1
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
Динамо
0 : 1
Крылья Советов
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
Динамо
0
Крылья Советов
1
27.09.2008
27 сент. 2008
сб
13:00
Крылья Советов
3 : 3
Динамо
27.09.2008
27 сент. 2008
сб
13:00
Крылья Советов
3
Динамо
3
07.05.2008
07 мая 2008
ср
19:30
Динамо
2 : 2
Крылья Советов
07.05.2008
07 мая 2008
ср
19:30
Динамо
2
Крылья Советов
2
Показать еще
Новости
Как Шунин стал главным вратарем России и почему не попадал в сборную до 32 лет
#Антон Шунин
12 июня, 11:29
«Зачем снимать квартиру – мне на базе нравится». Роман Евгеньев, которого Россия экстренно вызвала на Евро-2020
#Роман Евгеньев
11 июня, 11:54
Два гола «Локо» – ошибки трех разных защитников «Крыльев»: отдали ассист сопернику, теряли мяч в штрафной, привезли пенальти
#Крылья Советов
12 мая, 21:33
«Крылья» забили супергол в финале Кубка: пасом пяткой усадили Чорлуку, в три передачи разрезали защиту
#Крылья Советов
12 мая, 20:48
Почему «Крылья Советов» так называются? Это самолет, который облетел всю Европу
#Крылья Советов
11 мая, 22:11
Лучший русский бомбардир – парень, который никогда не играл в РПЛ
#Иван Сергеев
05 мая, 17:30
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Распорядитель «Что? Где? Когда?» работает там с 15 лет и создает медиа «Динамо». Мы с ней поговорили: дело от папы, ЕГЭ на сто баллов и церковный хор
#ЧГК
12 апреля, 09:10
#
Новости матча
«Динамо» объявило о трансфере Диего Лаксальта из «Милана»
22 июня, 18:15
Московские клубы попросили Собянина пускать на стадион болельщиков, сделавших прививку от коронавируса
21 июня, 13:10
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
Комличенко – игрок «Ростова». Он взят в аренду с правом выкупа
11 июня, 11:38
ЦСКА проиграл «Динамо» и остался без еврокубков впервые за 20 лет
16 мая, 15:55
«Локомотив» выиграл четыре Кубка России за последние шесть лет, «Крылья» проиграли финал во второй раз
12 мая, 21:56
В матче за Суперкубок России в третий раз подряд сыграют «Зенит» и «Локомотив»
12 мая, 21:56
«Локомотив» в седьмой раз за восемь последних сезонов отобрался в еврокубки
12 мая, 21:56