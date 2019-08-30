Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
30 авг. 2019, 20:00 МСК
30.08.2019, 20:00 МСК
пятница
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
85
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
74
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
28
Антон
Пол Антон
80
7
Соболев
Александр Соболев
90
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
33
Конюхов
Евгений Конюхов
44
Чичерин
Никита Чичерин
10
Терехов
Сергей Терехов
20
Мияилович
Срджан Мияилович
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
6
Якуба
Денис Якуба
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
78
Киселев
Геннадий Киселев
52
Смирнов
Данила Смирнов
69
Голенков
Егор Голенков
9
Радонич
Деян Радонич
Динамо
мин
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
31
Лещук
Игорь Лещук
90
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
63
5
Филипп
Максимилиан Филипп
90
20
Грулев
Вячеслав Грулев
78
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
Запасные
33
Седов
Егор Седов
3
Плиев
Заурбек Плиев
4
Рыков
Владимир Рыков
18
Ордец
Иван Ордец
2
Морозов
Григорий Морозов
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
13
Калинин
Игорь Калинин
7
Кардозу
Мигел Кардозу
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
8
Панченко
Кирилл Панченко
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев