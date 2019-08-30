Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
30 авг. 2019, 20:00 МСК
30.08.2019, 20:00 МСК
пятница
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
85
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
74
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
28
Антон
Пол Антон
80
7
Соболев
Александр Соболев
90
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
33
Конюхов
Евгений Конюхов
44
Чичерин
Никита Чичерин
10
Терехов
Сергей Терехов
20
Мияилович
Срджан Мияилович
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
6
Якуба
Денис Якуба
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
78
Киселев
Геннадий Киселев
52
Смирнов
Данила Смирнов
69
Голенков
Егор Голенков
9
Радонич
Деян Радонич
Динамо
мин
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
31
Лещук
Игорь Лещук
90
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
63
5
Филипп
Максимилиан Филипп
90
20
Грулев
Вячеслав Грулев
78
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
Запасные
33
Седов
Егор Седов
3
Плиев
Заурбек Плиев
4
Рыков
Владимир Рыков
18
Ордец
Иван Ордец
2
Морозов
Григорий Морозов
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
13
Калинин
Игорь Калинин
7
Кардозу
Мигел Кардозу
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
8
Панченко
Кирилл Панченко
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев