Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Соболев 43
Бурлак 56
2:3
Матч завершен
Арсенал
Тула
Ткачев 22
Кангва 24
Тудоре 52
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
20 июля 2019, 16:30 МСК
20.07.2019, 16:30 МСК
суббота
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
22
Анюков
Александр Анюков
75
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
56'
56'
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
28
Антон
Пол Антон
54
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
46
7
Соболев
Александр Соболев
43'
43'
90
Запасные
33
Конюхов
Евгений Конюхов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
44
Чичерин
Никита Чичерин
10
Терехов
Сергей Терехов
15
Зотов
Георгий Зотов
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
52
Смирнов
Данила Смирнов
99
Канунников
Максим Канунников
69
Голенков
Егор Голенков
9
Радонич
Деян Радонич
Арсенал
мин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
22'
22'
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
30
Тудоре
Александру Тудоре
52'
52'
63
22
Лесовой
Даниил Лесовой
90
10
Кангва
Эванс Кангва
24'
24'
71
Запасные
50
Шамов
Егор Шамов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
26
Коне
Бакари Коне
13
Володько
Максим Володько
70
Костадинов
Георгий Костадинов
5
Довбня
Александр Довбня
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
48
Луценко
Евгений Луценко
29
Банда
Ламек Банда