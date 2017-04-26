Матч завершен
Арсенал
Тула
Григалава 31
Расич 80
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
26 апр. 2017, 19:30 МСК
26.04.2017, 19:30 МСК
среда
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
98
Александров
Михаил Александров
90
61
Григалава
Гиа Григалава
31'
31'
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
78
Максимов
Илья Максимов
73
26
Думбия
Мусса Думбия
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
66
63
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
31
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
14
Хагуш
Анри Хагуш
51
Иванов
Иван Иванов
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
28
Рыжков
Владислав Рыжков
79
Буранов
Данила Буранов
44
Аджоев
Гурам Аджоев
19
Расич
Федерико Расич
80'
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
4
Таранов
Иван Таранов
72
6
Надсон
Надсон
90
40
Божин
Сергей Божин
90
17
Зуев
Александр Зуев
90
21
Зинков
Вячеслав Зинков
54
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
8
Корниленко
Сергей Корниленко
90
29
Бруно
Джанни Бруно
58
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
90
Запасные
17
Лория
Георгий Лория
88
Шильников
Виталий Шильников
11
Глеб
Александр Глеб
2
Башкиров
Евгений Башкиров
77
Ткачев
Сергей Ткачев
22
Цвейба
Сандро Цвейба
78
Киселев
Геннадий Киселев
9
Садик
Берат Садик
28
Кудряшов
Павел Кудряшов
98
Визнович
Илья Визнович