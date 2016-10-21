Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Молло 36
1:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Браун Форбс 44
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
21 окт. 2016, 18:00 МСК
21.10.2016, 18:00 МСК
пятница
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
33
Родич
Милан Родич
84
45
Концедалов
Алексей Концедалов
90
6
Надсон
Надсон
90
40
Божин
Сергей Божин
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
90
14
Молло
Йоан Молло
36'
36'
90
8
Корниленко
Сергей Корниленко
90
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
19
Бато
Шелдон Бато
7
Чочиев
Алан Чочиев
21
Зинков
Вячеслав Зинков
69
Голенков
Егор Голенков
23
Мбакогу
Джерри Мбакогу
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
22
Тесак
Лукаш Тесак
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
21
Вергара
Жерсон Вергара
90
5
Хагуш
Анри Хагуш
90
10
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
44'
44'
76
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
69
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
Запасные
77
Фильцов
Александр Фильцов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
4
Айдов
Дмитрий Айдов
87
Максимов
Илья Максимов
8
Шешуков
Александр Шешуков
32
Горбанец
Андрей Горбанец
16
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
11
Аппаев
Хызыр Аппаев