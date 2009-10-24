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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Игнатьев 34
Адамов 85
2:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
24 окт. 2009, 13:00 МСК
24.10.2009, 13:00 МСК
суббота
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Будылин
Сергей Будылин
90
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
34'
34'
90
0
Иванов
Станислав Иванов
73
0
Бобер
Антон Бобер
79
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
90
0
Коллер
Ян Коллер
90
Запасные
0
Юрченко
Давид Юрченко
0
Таранов
Иван Таранов
0
Шустиков
Сергей Шустиков
0
Песегов
Евгений Песегов
0
Ткачев
Сергей Ткачев
0
Адамов
Роман Адамов
85'
0
Савин
Евгений Савин
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
90
0
Уциев
Ризван Уциев
90
0
Кобенко
Андрей Кобенко
76
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
90
0
Петре
Флорентин Петре
46
0
Садаев
Заур Садаев
90
0
Благо
Благо
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Бендзь
Сергей Бендзь
0
Хаймович
Зевик Хаймович
0
Кацаев
Адлан Кацаев
0
Гвазава
Леван Гвазава
0
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
0
Власов
Олег Власов