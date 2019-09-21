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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Понсе 27
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Карпов 90
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
21 сент. 2019, 14:00 МСК
21.09.2019, 14:00 МСК
суббота
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
40
Уциев
Ризван Уциев
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
86
19
Иванов
Олег Иванов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
21
Роши
Одисе Роши
85
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
77
Бериша
Бернард Бериша
71
18
Понсе
Андрес Понсе
27'
27'
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
20
Нижич
Зоран Нижич
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
10
Кадыров
Халид Кадыров
6
Гащенков
Михаил Гащенков
22
Садулаев
Лечи Садулаев
59
Харин
Евгений Харин
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
9
Михаляк
Конрад Михаляк
7
Митришев
Магомед Митришев
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
22
Анюков
Александр Анюков
73
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
99
Канунников
Максим Канунников
83
8
Гацкан
Александр Гацкан
86
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90'
90'
90
28
Антон
Пол Антон
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
7
Соболев
Александр Соболев
90
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
44
Чичерин
Никита Чичерин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
10
Терехов
Сергей Терехов
5
Лысцов
Виталий Лысцов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
20
Мияилович
Срджан Мияилович
6
Якуба
Денис Якуба
78
Киселев
Геннадий Киселев
52
Смирнов
Данила Смирнов
9
Радонич
Деян Радонич