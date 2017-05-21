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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Бруно 90
1:3
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Мбенг 38
Мохаммади 57
Балай 76
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
21 мая 2017, 15:00 МСК
21.05.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
33
Родич
Милан Родич
90
6
Надсон
Надсон
52
40
Божин
Сергей Божин
90
19
Бато
Шелдон Бато
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
59
77
Ткачев
Сергей Ткачев
90
8
Корниленко
Сергей Корниленко
90
29
Бруно
Джанни Бруно
90'
90'
90
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
90
Запасные
88
Шильников
Виталий Шильников
17
Лория
Георгий Лория
4
Таранов
Иван Таранов
9
Чочиев
Алан Чочиев
22
Цвейба
Сандро Цвейба
21
Зинков
Вячеслав Зинков
20
Мияилович
Срджан Мияилович
9
Садик
Берат Садик
28
Кудряшов
Павел Кудряшов
98
Визнович
Илья Визнович
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
3
Гьембер
Норберт Гьембер
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
57'
57'
90
20
Торже
Габриэль Торже
86
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
95
Митришев
Магомед Митришев
79
17
Мбенг
Аблае Мбенг
38'
38'
73
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
62
Муслуев
Идрис Муслуев
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
19
Иванов
Олег Иванов
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
21
Роши
Одисе Роши
14
Бериша
Бернард Бериша
18
Балай
Беким Балай
76'