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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Грозав 75
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
31 июля 2016, 20:30 МСК
31.07.2016, 20:30 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
75'
75'
90
23
Пирис
Факундо Пирис
90
8
Кен
Педро Кен
66
19
Иванов
Олег Иванов
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
59
20
Балай
Беким Балай
83
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
33
Гудиев
Виталий Гудиев
29
Уилкшир
Люк Уилкшир
45
Шахтиев
Халид Шахтиев
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
20
Торже
Габриэль Торже
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
21
Роши
Одисе Роши
9
Садаев
Заур Садаев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
33
Родич
Милан Родич
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
19
Бато
Шелдон Бато
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
90
77
Ткачев
Сергей Ткачев
78
29
Бруно
Джанни Бруно
20
18
Яхович
Адис Яхович
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
3
Надсон
Надсон
40
Божин
Сергей Божин
9
Чочиев
Алан Чочиев
61
Кирица
Николай Кирица
8
Корниленко
Сергей Корниленко
98
Визнович
Илья Визнович