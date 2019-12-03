Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Шлупп 76
1:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
3 дек. 2019, 22:30 МСК
3.12.2019, 22:30 МСК
вторник
Составы
Кристал Пэлас
мин
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
9
Айю
Жордан Айю
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
76'
23
Камараса
Виктор Камараса
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
Борнмут
мин
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
9
Соланке
Доминик Соланке
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
21
Рико
Диего Рико
90
33
Мепхам
Крис Мепхам
90
14
Греневельд
Арно Греневельд
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
25
Симпсон
Джек Симпсон
4
Гослинг
Дэн Гослинг
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
16
Кук
Льюис Кук
17
Стейси
Джек Стейси