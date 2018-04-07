Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Муссе 65
Кинг 89
2:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Миливойевич 47
Заха 75
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
7 апр. 2018, 17:00 МСК
7.04.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
7
Пью
Марк Пью
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
16
Кук
Льюис Кук
90
18
Дефо
Джермейн Дефо
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
14
Смит
Брэд Смит
6
Сурман
Эндрю Сурман
17
Кинг
Джошуа Кинг
89'
31
Муссе
Ли Муссе
65'
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
47'
47'
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
11
Заха
Вилфрид Заха
75'
75'
90
Запасные
34
Келли
Мартин Келли
23
Суаре
Папе Суаре
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд