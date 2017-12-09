Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Миливойевич 41
Данн 44
2:2
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Дефо 10
Дефо 45
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
9 дек. 2017, 18:00 МСК
9.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
1
Сперони
Хулиан Сперони
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
41'
41'
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
34
Келли
Мартин Келли
6
Данн
Скотт Данн
44'
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
26
Сако
Бакари Сако
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
16
Кук
Льюис Кук
90
18
Дефо
Джермейн Дефо
10'
45'
10', 45'
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
4
Гослинг
Дэн Гослинг
8
Артер
Гарри Артер
9
Афобе
Беник Афобе
33
Айб
Джордон Айб
13
Уилсон
Каллум Уилсон