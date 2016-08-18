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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Жоаозиньо 18
Смолов 27
Енджейчик 45
4:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Партизани
Тирана
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
18 авг. 2016, 19:30 МСК
18.08.2016, 19:30 МСК
четверг
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
62
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
45'
45'
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
18'
18'
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
90
Смолов
Федор Смолов
27'
27'
90
9
Ари
Ари
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
98
Петров
Сергей Петров
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
76
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
62
Газинский
Юрий Газинский
66
Куасси
Эбуэ Куасси
Партизани
мин
-
Бойд
Крис Бойд
90
3
Арапи
Ренато Арапи
90
16
Рамадани
Юльбер Рамадани
90