Матч завершен
Партизани
Тирана
0:0
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
25 авг. 2016, 20:30 МСК
25.08.2016, 20:30 МСК
четверг
Составы
Партизани
мин
16
Рамадани
Юльбер Рамадани
90
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
45
33
Перейра
Маурисио Перейра
45
38
Куасси
Эбуэ Куасси
90
18
Быстров
Владимир Быстров
90
9
Ари
Ари
90
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
17
Калешин
Виталий Калешин
45
Енджейчик
Артур Енджейчик
3
Страндберг
Стефан Страндберг
8
Газинский
Юрий Газинский
45
Ахмедов
Одил Ахмедов