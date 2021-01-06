Корнелья
Корнелья де Ллобрегат
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Атлетико
Мадрид
Кубок Испании, 1/32 финала

Кубок Испании,

1/32 финала

Испания
6 янв. 2021, 20:00 МСК
6.01.2021, 20:00 МСК
среда
Составы