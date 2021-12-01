Корнелья

Корнелья де Ллобрегат
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Страна
Испания
Стадион
Тренер
Жорди Рохер
Ж. Рохер
Лента
Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
19
B. Garcia B. 		Нап 1 0 0 1 0
7
Eloy E. 		Нап 1 0 0 0 0
2
F. Andrada F. 		Нап 1 0 0 0 0
4
Andreu A. 		Нап 1 0 0 0 0
8
A. Dorca A. 		Нап 0 0 0 0 0
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Результаты
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:15
Талавера
2 : 0
Корнелья
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:15
1 раунд
Талавера
2
Корнелья
0
Испания. Кубок , 1 раунд
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