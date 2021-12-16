Талавера

Талавера-де-ла-Рейна
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Испания
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Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
1
Rubén Miño R.
Вра
2
0
0
0
0
8
Jordi Ortega J.
Пол
2
0
1
0
0
24
Rodrigo R.
Нап
2
1
0
0
0
9
C. Perales C.
Нап
2
2
0
0
0
16
Vicente Romero V.
Пол
2
0
0
0
0
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Результаты
16.12.2021 16 дек. 2021 чт 21:00
Талавера
2 : 4
Бетис
16.12.2021 16 дек. 2021 чт 21:00
2 раунд
Талавера
2
Бетис
4
Испания. Кубок , 2 раунд
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:15
Талавера
2 : 0
Корнелья
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:15
1 раунд
Талавера
2
Корнелья
0
Испания. Кубок , 1 раунд
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