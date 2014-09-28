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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кордоба
Кордоба
0:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
28 сент. 2014, 22:00 МСК
28.09.2014, 22:00 МСК
воскресенье
Сантьяго Хайме Латре
Сантьяго Хайме Латре
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
5
Экенг Экенг
Патрик Клод Экенг Экенг
90
7
Росси
Фаусто Росси
73
6
Лусо
Лусо
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
78
10
Картабия
Федерико Картабия
90
14
Гилас
Набиль Гилас
90
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
4
Бузон
Яго Бузон
29
Пинильос
Дани Пинильос
22
Гарай
Ариц Гарай
35
Вико
Феде Вико
16
Фидель
Фидель
9
Хиско
Хиско
Эспаньол
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
18
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
90
19
Колотто
Диего Колотто
90
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
21
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
6
Севилья
Сальвадор Севилья
65
25
Лукас
Лукас
90
9
Гарсия
Серхио Гарсия
90
8
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
25
Лопес
Пау Лопес
2
Матьони
Фелипе Матьони
23
Арбилья
Анайц Арбилья
32
Байи
Эрик Байи
7
Алекс
Алекс
11
Лансароте Бруно
Мануэль Лансароте Бруно
20
Кайседо
Фелипе Кайседо