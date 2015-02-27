Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Абрахам 43
1:0
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Примера, 25 тур

Примера,

25 тур

Испания
27 февр. 2015, 22:45 МСК
27.02.2015, 22:45 МСК
пятница
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
18
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
90
15
Морено
Эктор Морено
90
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
21
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
10
Абрахам
Абрахам
43'
43'
79
6
Севилья
Сальвадор Севилья
67
17
Лукас
Лукас
90
9
Гарсия
Серхио Гарсия
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
63
Запасные
25
Лопес
Пау Лопес
19
Колотто
Диего Колотто
2
Матьони
Фелипе Матьони
5
Альварес
Виктор Альварес
4
Санчес
Виктор Санчес
24
Монтанье
Пако Монтанье
8
Стуани
Кристиан Стуани
Кордоба
мин
13
Саизар
Микель Саизар
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
90
7
Росси
Фаусто Росси
62
21
Крхин
Рене Крхин
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
90
35
Вико
Феде Вико
90
10
Картабия
Федерико Картабия
90
9
Элдон
Элдон
46
28
Андоне
Флорин Андоне
90
Запасные
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
26
Эдимар
Эдимар
12
Лопес
Иньиго Лопес
23
Гомес
Абель Гомес
16
Фидель
Фидель
20
Сукулини
Бруно Сукулини
32
Бебе
Бебе