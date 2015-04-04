Матч завершен
Кордоба
Кордоба
0:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 5
Ньигес 39
Примера, 29 тур

Примера,

29 тур

Испания
4 апр. 2015, 19:00 МСК
4.04.2015, 19:00 МСК
суббота
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
26
Эдимар
Эдимар
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
16
Фидель
Фидель
64
23
Гомес
Абель Гомес
90
21
Крхин
Рене Крхин
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
90
20
Сукулини
Бруно Сукулини
46
32
Бебе
Бебе
90
28
Андоне
Флорин Андоне
46
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
19
Лопес Силва
Хосе Мария Лопес Силва
10
Картабия
Федерико Картабия
7
Росси
Фаусто Росси
6
Лусо
Лусо
9
Элдон
Элдон
14
Гилас
Набиль Гилас
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
18
Гамес
Хесус Гамес
90
14
Габи
Габи
90
5
Тиагу
Тиагу
46
6
Коке
Коке
90
17
Ньигес
Сауль Ньигес
39'
39'
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
62
7
Гризманн
Антуан Гризманн
5'
5'
70
Запасные
44
Бернабе
Хуан Бернабе
3
Сикейра
Гильерме Сикейра
28
Эрнандес
Люка Эрнандес
22
Кани
Кани
10
Туран
Арда Туран
4
Суарес
Марио Суарес
19
Торрес
Фернандо Торрес