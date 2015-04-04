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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кордоба
Кордоба
0:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 5
Ньигес 39
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
4 апр. 2015, 19:00 МСК
4.04.2015, 19:00 МСК
суббота
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
26
Эдимар
Эдимар
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
16
Фидель
Фидель
64
23
Гомес
Абель Гомес
90
21
Крхин
Рене Крхин
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
90
20
Сукулини
Бруно Сукулини
46
32
Бебе
Бебе
90
28
Андоне
Флорин Андоне
46
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
19
Лопес Силва
Хосе Мария Лопес Силва
10
Картабия
Федерико Картабия
7
Росси
Фаусто Росси
6
Лусо
Лусо
9
Элдон
Элдон
14
Гилас
Набиль Гилас
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
18
Гамес
Хесус Гамес
90
14
Габи
Габи
90
5
Тиагу
Тиагу
46
6
Коке
Коке
90
17
Ньигес
Сауль Ньигес
39'
39'
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
62
7
Гризманн
Антуан Гризманн
5'
5'
70
Запасные
44
Бернабе
Хуан Бернабе
3
Сикейра
Гильерме Сикейра
28
Эрнандес
Люка Эрнандес
22
Кани
Кани
10
Туран
Арда Туран
4
Суарес
Марио Суарес
19
Торрес
Фернандо Торрес