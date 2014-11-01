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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 58
Манджукич 62
Гарсия 81
4:2
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Лусо 43
Гилас 54
Гилас 87
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
1 нояб. 2014, 20:00 МСК
1.11.2014, 20:00 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
-
Лусо
Лусо
43'
43'
90
3
Сикейра
Гильерме Сикейра
90
2
Годин
Диего Годин
90
23
Миранда
Жоао Миранда
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
67
10
Туран
Арда Туран
62
4
Суарес
Марио Суарес
90
6
Коке
Коке
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
62'
62'
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
58'
58'
77
Запасные
13
Облак
Ян Облак
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
21
Родригес
Кристиан Родригес
17
Ньигес
Сауль Ньигес
8
Гарсия
Рауль Гарсия
81'
22
Черчи
Алессио Черчи
11
Хименес
Рауль Хименес
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
4
Бузон
Яго Бузон
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
29
Пинильос
Дани Пинильос
90
22
Гарай
Ариц Гарай
77
16
Фидель
Фидель
67
6
Лусо
Лусо
90
10
Картабия
Федерико Картабия
90
9
Хиско
Хиско
63
14
Гилас
Набиль Гилас
54'
87'
54', 87'
90
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
23
Гомес
Абель Гомес
5
Экенг Экенг
Патрик Клод Экенг Экенг
18
Гарсия
Борха Гарсия
35
Вико
Феде Вико
7
Росси
Фаусто Росси