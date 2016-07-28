Матч завершен
Истанбул Башакшехир
Стамбул
0:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Риека
Риека
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
28 июля 2016, 20:30 МСК
28.07.2016, 20:30 МСК
четверг
Составы
Риека
мин
-
Матеуш
Матеуш
90
-
Брадарич
Филип Брадарич
90