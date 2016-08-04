Матч завершен
Риека
Риека
Безьяк 25
Безьяк 50
2:2
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Вишча 42
Вишча 74
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
4 авг. 2016, 21:15 МСК
4.08.2016, 21:15 МСК
четверг
Составы
Риека
мин
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Безьяк
Роман Безьяк
25'
50'
25'
50'
90
-
Митрович
Матей Митрович
90
Истанбул Башакшехир
мин
-
Белезоглу
Эмре Белезоглу
90
-
Учар
Угур Учар
90
-
Батдал
Мехмет Батдал
90
-
Текдемир
Махмут Текдемир
90
-
Вишча
Эдин Вишча
42'
74'
42', 74'
90
-
Ундер
Дженгиз Ундер
90