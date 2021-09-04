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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Отбор ЧМ. Европа
Израиль VS Австрия
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Израиль - Австрия: 04 сентября 2021 смотреть онлайн
Израиль
-:-
Израиль - Австрия: 04 сентября 2021 смотреть онлайн
Австрия
Отбор ЧМ. Европа, 5 тур
Отбор ЧМ. Европа,
5 тур
4 сент. 2021, 21:45 МСК
4.09.2021, 21:45 МСК
суббота
Cтадион Тедди
Тедди
Иерусалим
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Израиль
мин
12
Менахем
Сун Менахем
18
Марсиано
Офир Марсиано
21
Тиби
Эйтан Тиби
2
Даса
Эли Даса
17
Эльхамед
Абд Атем Эльхамед
20
Ханна
Йель Абу Ханна
11
Соломон
Манор Соломон
6
Натхо
Бибрас Натхо
8
Перец
Дор Перец
7
Захави
Эран Захави
10
Даббур
Мунас Даббур
Запасные
23
Клейман
Борис Клейман
-
1
Нитцан
Итамар Нитцан
-
5
Таха
Лоай Таха
-
15
Лави
Нета Лави
-
3
Кандиль
Маор Кандиль
-
13
Арад
Офри Арад
-
4
Блориан
Ор Блориан
-
22
Голаса
Эйял Голаса
-
16
Абу Фани
Мохаммед Абу Фани
-
9
Азиза
Долев Азиза
-
14
Вайссман
Шон Вайссман
-
19
Кнаан
Мохамад Кнаан
-
Австрия
мин
1
Шлагер
Александер Шлагер
3
Драгович
Александар Драгович
8
Алаба
Давид Алаба
15
Линхарт
Филипп Линхарт
21
Ляйнер
Стефан Ляйнер
10
Гриллич
Флориан Гриллич
6
Илсанкер
Штефан Илсанкер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
19
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
7
Грбич
Адриан Грбич
14
Калайджич
Саша Калайджич
Запасные
13
Линднер
Хайнц Линднер
-
12
Перван
Павао Перван
-
2
Ульмер
Андреас Ульмер
-
22
Фридль
Марко Фридль
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
4
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
17
Шауб
Луис Шауб
-
9
Забитцер
Марсель Забитцер
-
18
Шепф
Алессандро Шепф
-
16
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
Прошлые матчи
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
Австрия
3 : 1
Израиль
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
Австрия
3
Израиль
1
24.03.2019
24 марта 2019
вс
20:00
Израиль
4 : 2
Австрия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
20:00
Израиль
4
Австрия
2