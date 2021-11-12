Австрия - Израиль: 12 ноября 2021 смотреть онлайн

Австрия
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Австрия - Израиль: 12 ноября 2021 смотреть онлайн

Израиль
Отбор ЧМ. Европа, 9 тур

Отбор ЧМ. Европа,

9 тур
12 нояб. 2021, 22:45 МСК
12.11.2021, 22:45 МСК
пятница
Cтадион Эрнст Хаппель
Эрнст Хаппель
Вена
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Австрия
мин
1
Шлагер
Александер Шлагер
3
Драгович
Александар Драгович
8
Алаба
Давид Алаба
15
Линхарт
Филипп Линхарт
21
Ляйнер
Стефан Ляйнер
10
Гриллич
Флориан Гриллич
6
Илсанкер
Штефан Илсанкер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
19
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
7
Грбич
Адриан Грбич
14
Калайджич
Саша Калайджич
Запасные
13
Линднер
Хайнц Линднер
-
12
Перван
Павао Перван
-
2
Ульмер
Андреас Ульмер
-
22
Фридль
Марко Фридль
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
4
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
17
Шауб
Луис Шауб
-
9
Забитцер
Марсель Забитцер
-
18
Шепф
Алессандро Шепф
-
16
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
Израиль
мин
12
Менахем
Сун Менахем
18
Марсиано
Офир Марсиано
21
Тиби
Эйтан Тиби
2
Даса
Эли Даса
17
Эльхамед
Абд Атем Эльхамед
20
Ханна
Йель Абу Ханна
11
Соломон
Манор Соломон
6
Натхо
Бибрас Натхо
8
Перец
Дор Перец
7
Захави
Эран Захави
10
Даббур
Мунас Даббур
Запасные
23
Клейман
Борис Клейман
-
1
Нитцан
Итамар Нитцан
-
5
Таха
Лоай Таха
-
15
Лави
Нета Лави
-
3
Кандиль
Маор Кандиль
-
13
Арад
Офри Арад
-
4
Блориан
Ор Блориан
-
22
Голаса
Эйял Голаса
-
16
Абу Фани
Мохаммед Абу Фани
-
9
Азиза
Долев Азиза
-
14
Вайссман
Шон Вайссман
-
19
Кнаан
Мохамад Кнаан
-

Прошлые матчи

10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
Австрия
3 : 1
Израиль
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
Австрия
3
Израиль
1
24.03.2019 24 марта 2019 вс 20:00
Израиль
4 : 2
Австрия
24.03.2019 24 марта 2019 вс 20:00
Израиль
4
Австрия
2