Матч завершен
Интер
Милан
Это'О 2
Милито 5
Лусио 32
3:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лавесси 37
Серия А, 5 тур

Серия А,

5 тур

Италия
23 сент. 2009, 21:45 МСК
23.09.2009, 21:45 МСК
среда
Маттео Трефолони
Маттео Трефолони
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Лусио
Лусио
32'
32'
89
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
46
0
Это'О
Самуэль Это'О
2'
2'
90
0
Милито
Диего Милито
5'
5'
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Сантон
Давиде Сантон
0
Мунтари
Салли Мунтари
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Балотелли
Марио Балотелли
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Суньига
Камило Суньига
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
60
0
Маджо
Кристиан Маджо
68
0
Больячино
Мариано Больячино
85
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
37'
37'
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Грава
Джанлука Грава
0
Ароника
Сальваторе Ароника
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Пациенца
Микеле Пациенца
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
0
Денис
Херман Денис