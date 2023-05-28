Интер - Аталанта: 28 мая 2023 смотреть онлайн
Интер
Милан
-:-

Интер - Аталанта: 28 мая 2023 смотреть онлайн

Аталанта
Бергамо
Серия А, 37 тур

Серия А,

Италия
28 мая 2023, -:- МСК
28.05.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

16.01.2022 16 янв. 2022 вс 22:45
Аталанта
0 : 0
Интер
16.01.2022 16 янв. 2022 вс 22:45
Аталанта
0
Интер
0
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 19:00
Интер
2 : 2
Аталанта
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 19:00
Интер
2
Аталанта
2
08.03.2021 08 марта 2021 пн 22:45
Интер
1 : 0
Аталанта
08.03.2021 08 марта 2021 пн 22:45
Интер
1
Аталанта
0
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Аталанта
1 : 1
Интер
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Аталанта
1
Интер
1
01.08.2020 01 авг. 2020 сб 21:45
Аталанта
0 : 2
Интер
01.08.2020 01 авг. 2020 сб 21:45
Аталанта
0
Интер
2
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:45
Интер
1 : 1
Аталанта
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:45
Интер
1
Аталанта
1
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 19:00
Интер
0 : 0
Аталанта
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 19:00
Интер
0
Аталанта
0
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 14:30
Аталанта
4 : 1
Интер
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 14:30
Аталанта
4
Интер
1
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:45
Аталанта
0 : 0
Интер
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:45
Аталанта
0
Интер
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 22:45
Интер
2 : 0
Аталанта
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 22:45
Интер
2
Аталанта
0
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
Интер
7 : 1
Аталанта
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
Интер
7
Аталанта
1
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Интер
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:00
Аталанта
2
Интер
1
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 17:00
Аталанта
1 : 1
Интер
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 17:00
Аталанта
1
Интер
1
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
Интер
1 : 0
Аталанта
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
Интер
1
Аталанта
0
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Аталанта
1 : 4
Интер
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Аталанта
1
Интер
4
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:45
Интер
2 : 0
Аталанта
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:45
Интер
2
Аталанта
0
23.03.2014 23 марта 2014 вс 17:00
Интер
1 : 2
Аталанта
23.03.2014 23 марта 2014 вс 17:00
Интер
1
Аталанта
2
29.10.2013 29 окт. 2013 вт 22:45
Аталанта
1 : 1
Интер
29.10.2013 29 окт. 2013 вт 22:45
Аталанта
1
Интер
1
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 21:45
Интер
3 : 4
Аталанта
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 21:45
Интер
3
Аталанта
4
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 22:45
Аталанта
3 : 2
Интер
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 22:45
Аталанта
3
Интер
2

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