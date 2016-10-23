Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Масиелло 10
Пинилья 88
2:1
Матч завершен
Интер
Милан
Эдер 50
Серия А, 9 тур

Серия А,

9 тур

Италия
23 окт. 2016, 16:00 МСК
23.10.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
10'
10'
90
3
Толой
Рафаэл Толой
45
93
Драме
Букари Драме
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
81
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
19
Кессье
Франк Кессье
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
24
Конти
Андреа Конти
90
29
Петанья
Андреа Петанья
62
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
25
Конко
Абдулай Конко
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
88
Грасси
Альберто Грасси
52
Кабесас
Брайан Кабесас
43
Палоски
Альберто Палоски
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
88'
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
77
Брозович
Марсело Брозович
62
21
Сантон
Давиде Сантон
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
61
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
17
Медель
Гари Медель
90
6
Мариу
Жоау Мариу
90
23
Эдер
Эдер
50'
50'
76
9
Икарди
Мауро Икарди
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
13
Раноккия
Андреа Раноккия
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
94
Яо
Элож Яо
87
Кандрева
Антонио Кандрева
19
Банега
Эвер Банега
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
10
Йоветич
Стеван Йоветич
8
Паласио
Родриго Паласио
96
Габриэль
Габриэль