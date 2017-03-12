Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 17
Икарди 23
Икарди 26
Банега 31
Банега 34
Гальярдини 52
Банега 68
7:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Фройлер 42
Серия А, 28 тур

Серия А,

28 тур

Италия
12 марта 2017, 17:00 МСК
12.03.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Интер
мин
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
44
Перишич
Иван Перишич
82
17
Медель
Гари Медель
90
19
Банега
Эвер Банега
31'
34'
68'
31', 34', 68'
70
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
52'
52'
90
9
Икарди
Мауро Икарди
17'
26'
23'
17', 26'
23'
77
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
21
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
6
Мариу
Жоау Мариу
77
Брозович
Марсело Брозович
23
Эдер
Эдер
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
69
10
Гомес
Алехандро Гомес
61
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
19
Кессье
Франк Кессье
61
11
Фройлер
Ремо Фройлер
42'
42'
90
24
Конти
Андреа Конти
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
25
Конко
Абдулай Конко
33
Хатебур
Ханс Хатебур
95
Бастони
Алессандро Бастони
87
Мунье
Антони Мунье
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
4
Кристанте
Бриан Кристанте
88
Грасси
Альберто Грасси
52
Кабесас
Брайан Кабесас
43
Палоски
Альберто Палоски