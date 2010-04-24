Матч завершен
Интер
Милан
Милито 23
Марига 34
Киву 77
3:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Тирибокки 5
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
24 апр. 2010, 19:00 МСК
24.04.2010, 19:00 МСК
суббота
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
77'
77'
90
0
Кордоба
Иван Кордоба
90
0
Матерацци
Марко Матерацци
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
90
0
Станкович
Деян Станкович
69
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
46
0
Марига
Макдональд Марига
34'
34'
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Милито
Диего Милито
23'
23'
80
Запасные
0
Орландони
Паоло Орландони
0
Лусио
Лусио
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
0
Мотта
Тиаго Мотта
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
Аталанта
мин
0
Коппола
Фердинандо Коппола
90
0
Пелузо
Федерико Пелузо
90
0
Бьянко
Паоло Бьянко
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Капелли
Даниэле Капелли
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
55
0
Дони
Кристиано Дони
70
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
5'
5'
90
Запасные
0
Росси
Франческо Росси
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
0
Радованович
Иван Радованович
0
Чевантон
Эрнесто Чевантон
0
Аморузо
Никола Аморузо
0
Чераволо
Фабио Чераволо