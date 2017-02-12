Матч завершен
Интер
Милан
Эдер 14
Кандрева 54
2:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 24 тур

Серия А,

24 тур

Италия
12 февр. 2017, 17:00 МСК
12.02.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
17
Медель
Гари Медель
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
45
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
6
Мариу
Жоау Мариу
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
54'
54'
90
23
Эдер
Эдер
14'
14'
80
8
Паласио
Родриго Паласио
74
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
21
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
24
Чосич
Урош Чосич
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
4
Димарко
Федерико Димарко
65
13
Везели
Фредерик Везели
90
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
10
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
82
33
Крунич
Раде Крунич
76
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
77
Бюхель
Марсель Бюхель
5
Маури
Хосе Маури
88
Тельо
Андрес Тельо
71
Пикки
Альберто Пикки
17
Зайц
Миха Зайц
27
Тиам
Маме Тиам
89
Марилунго
Гвидо Марилунго