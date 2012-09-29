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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 6 тур
Бундеслига,
6 тур
Германия
29 сент. 2012, 16:30 МСК
29.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Усами
Такаши Усами
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
63
0
Фолланд
Кевин Фолланд
62
0
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Окс
Патрик Окс
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Салихович
Сеяд Салихович
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Шипплок
Свен Шипплок
Аугсбург
мин
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
80
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
74
0
Петржела
Милан Петржела
60
0
Вернер
Тобиас Вернер
90
Запасные
0
Гелиос
Йоаннис Гелиос
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Бансе
Аристид Бансе
0
Хайн
Штефан Хайн
0
Мусона
Ноуледж Мусона