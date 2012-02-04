Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Млапа 38
Салихович 51
2:2
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Мельдерс 31
Лангкамп 72
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
4 февр. 2012, 17:30 МСК
4.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
51'
51'
71
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Бабел
Райан Бабел
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Мусона
Ноуледж Мусона
71
0
Млапа
Пениель Млапа
38'
38'
75
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Вайс
Тобиас Вайс
0
Руди
Себастьян Руди
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
0
Лакич
Срджан Лакич
Аугсбург
мин
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
31'
31'
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
88
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
72'
72'
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
61
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Санко
Джибрил Санко
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
0
Давидс
Лоренцо Давидс
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
0
Бринкманн
Даниэль Бринкманн
0
Хайн
Штефан Хайн