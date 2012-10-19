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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фирмино 8
Хоселу 67
Хоселу 89
3:3
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Штибер 39
Приб 84
Собич 90
Бундеслига, 8 тур
Бундеслига,
8 тур
Германия
19 окт. 2012, 21:30 МСК
19.10.2012, 21:30 МСК
пятница
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Усами
Такаши Усами
70
0
Томалья
Денис Томалья
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
8'
8'
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
0
Хоселу
Хоселу
67'
89'
67', 89'
90
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Крис
Крис
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Грифо
Винченцо Грифо
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Шипплок
Свен Шипплок
Гройтер Фюрт
мин
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
80
0
Штибер
Золтан Штибер
39'
39'
88
0
Приб
Эдгар Приб
84'
84'
90
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
90
0
Эду
Эду
75
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Собич
Лассе Собич
90'
0
Хефеле
Михаэль Хефеле
0
Миккельсен
Тобиас Миккельсен
0
Пледль
Томас Пледль
0
Нете
Кристофер Нете
0
Аземи
Илир Аземи