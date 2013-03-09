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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
0:3
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фирмино 10
Хоселу 16
Вайс 500
Бундеслига, 25 тур
Бундеслига,
25 тур
Германия
9 марта 2013, 17:30 МСК
9.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Гройтер Фюрт
мин
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Пак
Юн-Бин Пак
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
0
Баба
Абдул Рахман Баба
90
0
Варга
Йожеф Варга
46
0
Гайс
Йоханнес Гайс
12
0
Клаус
Феликс Клаус
90
0
Джурдич
Никола Джурдич
77
Запасные
0
Том
Микель Том
0
Кляйне
Томас Кляйне
0
Нехриг
Бернд Нехриг
0
Пекович
Милорад Пекович
0
Пецос
Танос Пецос
0
Нете
Кристофер Нете
0
Лекс
Штефан Лекс
Хоффенхайм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Шрёк
Штефан Шрёк
61
0
Вайс
Тобиас Вайс
500'
500'
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Окс
Патрик Окс
71
0
Фирмино
Роберто Фирмино
10'
10'
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
80
0
Хоселу
Хоселу
16'
16'
90
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Полански
Юджен Полански
0
Усами
Такаши Усами
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Шипплок
Свен Шипплок
0
Адвинкула
Луис Адвинкула