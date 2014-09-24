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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Химик
Дзержинск
Столбовой 37
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Тагилов 67
Дзагоев 83
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
1/16 финала
Россия
24 сент. 2014, 14:00 МСК
24.09.2014, 14:00 МСК
среда
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы
Химик
мин
40
Божович
Младен Божович
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
4
Тагилов
Мурад Тагилов
67'
67'
90
6
Шустиков
Сергей Шустиков
90
2
Самсонов
Артем Самсонов
90
23
Чернов
Евгений Чернов
90
33
Федотов
Семен Федотов
90
17
Квасов
Сергей Квасов
68
39
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
74
24
Столбовой
Иван Столбовой
37'
37'
85
32
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
1
Гавиловский
Даниил Гавиловский
9
Паштов
Руслан Паштов
19
Шилов
Дмитрий Шилов
7
Гащенков
Михаил Гащенков
13
Костюков
Михаил Костюков
15
Звягин
Иван Звягин
10
Кузьмичев
Илья Кузьмичев
ЦСКА
мин
-
Тагилов
Мурад Тагилов
90
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
47
Котов
Павел Котов
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
91
Чернов
Никита Чернов
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
83'
83'
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
60
Головин
Александр Головин
87
11
Панченко
Кирилл Панченко
90
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
90
71
Базелюк
Константин Базелюк
62
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
51
Николаеш
Анатолие Николаеш
98
Георгиевский
Святослав Георгиевский
85
Ондуа
Гаэль Ондуа
46
Дергачев
Николай Дергачев
43
Макаров
Александр Макаров