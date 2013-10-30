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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Химик
Дзержинск
Еркин 51
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Базелюк 18
Кичин 28
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
1/16 финала
Россия
30 окт. 2013, 15:00 МСК
30.10.2013, 15:00 МСК
среда
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Химик
мин
0
Гавиловский
Даниил Гавиловский
90
0
Прошин
Андрей Прошин
90
0
Коротков
Александр Коротков
90
0
Кичин
Валерий Кичин
28'
28'
90
0
Шустиков
Сергей Шустиков
90
0
Квасов
Сергей Квасов
90
0
Рашевский
Сергей Рашевский
46
0
Гелоян
Ишхан Гелоян
74
0
Костюков
Михаил Костюков
90
0
Еркин
Александр Еркин
51'
51'
69
0
Касьян
Александр Касьян
90
Запасные
0
Загребин
Артем Загребин
0
Лобков
Александр Лобков
0
Чернов
Евгений Чернов
0
Паштов
Руслан Паштов
0
Мануковский
Александр Мануковский
0
Столбовой
Иван Столбовой
0
Макеев
Олег Макеев
ЦСКА
мин
0
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
-
Кичин
Валерий Кичин
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Васин
Виктор Васин
90
0
Караваев
Вячеслав Караваев
90
0
Гонсалес
Марк Гонсалес
90
0
Амбарцумян
Армен Амбарцумян
90
0
Миланов
Георгий Миланов
74
0
Витиньо
Витиньо
61
0
Цубер
Стивен Цубер
78
0
Базелюк
Константин Базелюк
18'
18'
90
Запасные
0
Ревякин
Сергей Ревякин
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
0
Котов
Павел Котов
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Ефремов
Дмитрий Ефремов
0
Бавин
Юрий Бавин
0
Мартусевич
Максим Мартусевич
0
Дергачев
Николай Дергачев
0
Муса
Ахмед Муса