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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Бермехо 76
1:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Освальдо 18
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
28 февр. 2010, 19:00 МСК
28.02.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Мануэль Мехуто Гонсалес
Мануэль Мехуто Гонсалес
Главный Судья
Составы
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Мендоса
Хезус Мендоса
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Гомес
Абель Гомес
67
0
Морено
Висенте Морено
90
0
Момо
Момо
46
0
Кальво
Карлос Кальво
46
0
Бермехо
Марио Бермехо
76'
76'
90
Запасные
0
Чема
Чема
0
Прието
Давид Прието
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
0
Антонито
Перес Антонито
0
Алустица
Матиас Алустица
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
90
0
Верду
Хоан Верду
58
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Освальдо
Пабло Освальдо
18'
18'
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
68
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Ронкалья
Факундо Ронкалья
0
Пильюд
Иван Пильюд
0
Маркес
Фернандо Маркес
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Алонсо
Иван Алонсо
0
Саар
Бен Саар