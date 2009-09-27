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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:0
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
27 сент. 2009, 18:00 МСК
27.09.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
0
Пареха
Николас Пареха
90
0
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
0
Шунсуке Накамура
Шунсуке Накамура
90
0
Коро
Коро
64
0
Верду
Хоан Верду
78
0
Алонсо
Иван Алонсо
55
0
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Пильюд
Иван Пильюд
0
Хави Маркес
Хави Маркес
0
Хосе Сиерколес
Хосе Сиерколес
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Саар
Бен Саар
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Мендоса
Хезус Мендоса
90
0
Прието
Давид Прието
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Кейта
Сиди Кейта
62
0
Момо
Момо
79
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Кальво
Карлос Кальво
90
0
Мальдонадо
Джанкарло Мальдонадо
60
Запасные
0
Чема
Чема
0
Жиода
Леандро Жиода
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Морено
Висенте Морено
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Антонито
Перес Антонито
0
Бермехо
Марио Бермехо