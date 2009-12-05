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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
0:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Форлан 29
Агуэро 65
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
5 дек. 2009, 20:00 МСК
5.12.2009, 20:00 МСК
суббота
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Прието
Давид Прието
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Кейта
Сиди Кейта
71
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Кальво
Карлос Кальво
46
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
80
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
Запасные
0
Чема
Чема
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Жиода
Леандро Жиода
0
Гомес
Абель Гомес
0
Морено
Висенте Морено
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Антонито
Перес Антонито
Атлетико
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Симау
Симау
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
86
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
82
0
Форлан
Диего Форлан
29'
29'
90
0
Агуэро
Серхио Агуэро
65'
65'
77
Запасные
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Перниа
Мариано Перниа
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
0
Родригес
Макси Родригес
0
Сантана
Клебер Сантана
0
Камачо
Игнасио Камачо