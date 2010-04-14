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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Форлан 12
1:2
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Бермехо 9
Арментерос 72
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
14 апр. 2010, 21:00 МСК
14.04.2010, 21:00 МСК
среда
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Перниа
Мариано Перниа
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Симау
Симау
56
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
75
0
Гарсия
Рауль Гарсия
66
0
Форлан
Диего Форлан
12'
12'
90
0
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Хуанито
Хуанито
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Бальде
Ибрахима Бальде
Херес
мин
0
Алустица
Матиас Алустица
90
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Кейта
Сиди Кейта
90
0
Морено
Висенте Морено
90
0
Кальво
Карлос Кальво
77
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
9'
9'
90
Запасные
0
Тони
Тони
0
Прието
Давид Прието
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
72'
0
Антонито
Перес Антонито