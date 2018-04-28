Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
0:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Тосун 39
Гуйе 77
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
28 апр. 2018, 17:00 МСК
28.04.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
21
Притчард
Алекс Притчард
90
24
Мунье
Стив Мунье
90
23
Куанер
Колин Куанер
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
15
Лев
Крис Лев
27
Горенц-Станкович
Йон Горенц-Станкович
3
Мэлони
Скотт Мэлони
2
Смит
Том Смит
8
Биллинг
Филип Биллинг
20
Депуатр
Лоран Депуатр
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
4
Кин
Майкл Кин
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
77'
77'
90
27
Влашич
Никола Влашич
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
14
Тосун
Дженк Тосун
39'
39'
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
25
Мори
Рамиро Мори
15
Мартина
Куко Мартина
7
Боласи
Янник Боласи
26
Дэвис
Том Дэвис
19
Ниасс
Умар Ниасс