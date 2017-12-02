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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Сигурдссон 47
Калверт-Льюин 74
2:0
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
2 дек. 2017, 18:00 МСК
2.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
43
Кенни
Джонджо Кенни
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
12
Леннон
Аарон Леннон
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
47'
47'
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
74'
74'
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
4
Кин
Майкл Кин
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
27
Влашич
Никола Влашич
19
Ниасс
Умар Ниасс
31
Лукман
Адемола Лукман
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
3
Мэлони
Скотт Мэлони
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
22
Инс
Томас Инс
90
9
Качунга
Элиас Качунга
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
90
23
Куанер
Колин Куанер
90
Запасные
28
Грин
Роберт Грин
15
Лев
Крис Лев
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
14
Крэйни
Мартин Крэйни
6
Хогг
Джонатан Хогг
24
Мунье
Стив Мунье
45
Палмер
Кейси Палмер