Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Депуатр 90
1:3
Матч завершен
Челси
Лондон
Бакайоко 23
Виллиан 43
Педро 50
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
12 дек. 2017, 23:00 МСК
12.12.2017, 23:00 МСК
вторник
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
22
Инс
Томас Инс
90
9
Качунга
Элиас Качунга
90
24
Мунье
Стив Мунье
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
14
Крэйни
Мартин Крэйни
4
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
20
Депуатр
Лоран Депуатр
90'
23
Куанер
Колин Куанер
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
22
Виллиан
Виллиан
43'
43'
90
11
Педро
Педро
50'
50'
90
10
Азар
Эден Азар
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
23'
23'
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
44
Ампаду
Итан Ампаду
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
17
Мусонда
Шарли Мусонда
23
Батшуайи
Миши Батшуайи